Коронавирус в России: актуальное на 10 июня, статистика, скачок смертности

За сутки в России зарегистрировано 8 404 новых случая заражения. Общее количество заболевших в РФ достигло 493 657 человек. Федеральное агентство новостей представляет актуальную на утро 10 июня информацию о борьбе с коронавирусной инфекцией.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в России выявлено 8 404 новых случая заражения. Общее число заболевших россиян составляет 493 657 человек, из которых 252 783 выздоровели, 6 358 — умерли. При этом за минувшие сутки зарегистрировано 216 летальных исходов, что на 26,3% больше, чем днем ранее.

На сегодняшний день в России сделано свыше 13,5 млн тестов на коронавирус.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ 10 июня снизился на 0,01 — до 1, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, если этот коэффициент, представляющий собой число заболевших за последние четыре дня, деленное на количество заразившихся в предыдущие четыре дня, составляет от 0,81 до 1, то проводится первый этап снятия ограничений. Второй этап начинается, когда коэффициент распространенности составляет от 0,51 до 0,80, третий — 0,50 и ниже.

Статистика по регионам

За сутки в Москве было выявлено самое низкое за два месяца число заразившихся COVID-19 — 1 195 человек. Общее число заболевших в столице на данный момент составляет 199 785 человек, из которых 113 533 выздоровели, 3 085 — погибли.

На втором месте по распространенности коронавируса в РФ Подмосковье. Там зарегистрировано 46 457 случаев заражения (+735 за сутки), из которых 13 419 закончились выздоровлением, 622 — летальным исходом.

Петербург занимает третью строчку в топ-10 регионов с самым высоким показателем заболеваемости коронавирусом. В Северной столице выявлено 19 466 заразившихся (+313 за сутки), из которых 8 521 выздоровели, 482 — умерли.

Далее следуют Нижегородская область (13 038 заразившихся, + 304 за сутки), Свердловская область (8 194 заболевших, + 284 за сутки), Ростовская область (6 734, +192), Дагестан (6 175, + 98), Красноярский край (5 791, + 174), Тульская область (4 946, + 103) и Калужская область (4 761, + 70).

При этом в семи из десяти регионов с самым высоким числом заболевших коэффициент распространения коронавируса ниже единицы. В Москве он опустился до 0,87, в Подмосковье — до 0,99, в Петербурге — до 0,88, в Нижегородской области — до 0,93, в Дагестане — до 0,84, в Свердловской области — до 0,88, Калужской области — до 0,99.

Коронавирус в мире

По данным на утро 10 июня, в мире выявлено 7 362 158 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 604 810 человек, погибли 415 469.

Больше всего заразившихся обнаружено в США — 2 045 715 человек, из которых 788 881 выздоровели, 114 151 — погибли.

На втором месте по числу заражений Бразилия. Там коронавирус выявили у 742 084 граждан, из которых 352 602 выздоровели, 38 497 — погибли.

Россия занимает третье место в мире по числу заразившихся COVID-19.

На четвертом месте Великобритания, где заболели 289 140 человек, из которых 857 выздоровели, 40 883 — погибли. На пятом месте Испания. Там зарегистрировано 289 046 случаев заражения, 196 958 выздоровлений и 28 752 смертей.

Далее следуют Индия (276 146 заражений, 134 670 выздоровлений и 7 750 смертей), Италия (235 561, 168 646 и 34 043), Перу (203 736, 92 929 и 5 738), Франция (189 220, 71 506 и 29 296). А замыкает десятку стран, где больше всего распространилась новая коронавирусная инфекция, Германия. Там выявлено 186 516 случаев заражения, из которых 170 700 закончились выздоровлением, а 8 831 — летальным исходом.

Летальность от COVID-19

Самая высокая летальность от коронавируса, представляющая собой соотношения числа погибших к числу заразившихся, зафиксирована в Бельгии. Там на 59 437 заболевших приходится 9 619 смертей. То есть летальность в Бельгии составляет 16,19%.

Во Франции этот показатель равен 15,49%, в Италии — 14,46%, в Великобритании — 14,14%. В США летальность от коронавируса равна 5,59%, в России — 1,28%.