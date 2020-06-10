Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

Сирия, 10 июня. Несколько сирийских солдат погибли и получили ранения в ходе разминирования территорий на юге Раки. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли населенные пункты в провинциях Хама и Идлиб. Состоялся 16-й совместный российско-турецкий патруль трассы М-4. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла населенный пункт Дадих в провинции Идлиб и населенный пункт Танджара в провинции Хама.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела патрулирование трассы М-4 в Идлибе.

Сирийская Арабская Армия (САА): потеряла нескольких военнослужащих в ходе разминирования территорий в Ракке.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации источника в Twitter (DeirEzzor24) демонстрации против экономической политики курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) прошли в населенных пунктах Хаваидж и Дибан.

В зоне контроля SDF сохраняется крайне небезопасная обстановка. Ранее нападение неизвестных произошло неподалеку от города Аль-Бусейра. Военный источник Twitter (RadioAlKul) сообщал, что группа вооруженных лиц открыла стрельбу близ населенного пункта. Жертвами обстрела стали мирный житель и один из курдских боевиков.

Провинция Идлиб

Состоялся 16-й совместный российско-турецкий патруль трассы М-4 по маршруту Ат-Тронбе - Мухамбаль.

Источник в Twitter (HalabTodayTV) сообщает, что несколько солдат Сирийской арабской армии (САА) погибли и получили ранения в ходе разминирования территории на юге провинции.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) накануне сообщил о том, что в районах, контролируемых запрещенной в РФ группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», прогремели два взрыва. Первый произошел на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Сармин и Биниш. Погиб один из бывших членов незаконного вооруженного формирования.

Провинция Ракка

Ночью два боевика «Сирийской национальной армии» (СНА) были убиты взрывным устройством недалеко от города Сулук, к северу от Ракки. Об этом сообщает источник в Twitter (mohmad_rasheed).

В деревнях Айн-Аль-Арус и Аль-Бади прошли аресты. Союзниками Турции были задержаны 35 человек. Их обвинили в шпионаже в пользу SDF. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент уточняется.

Провинция Хама

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил на брифинге, что террористы запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли населенный пункт Дадих в провинции Идлиб и населенный пункт Танджара в провинции Хама.

За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)