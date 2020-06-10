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Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

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Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

Сирия, 10 июня. Несколько сирийских солдат погибли и получили ранения в ходе разминирования территорий на юге Раки. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли населенные пункты в провинциях Хама и Идлиб. Состоялся 16-й совместный российско-турецкий патруль трассы М-4. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла населенный пункт Дадих в провинции Идлиб и населенный пункт Танджара в провинции Хама.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела патрулирование трассы М-4 в Идлибе.

Сирийская Арабская Армия (САА): потеряла нескольких военнослужащих в ходе разминирования территорий в Ракке.

Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

Провинция Дейр эз-Зор

Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

По информации источника в Twitter (DeirEzzor24) демонстрации против экономической политики курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) прошли в населенных пунктах Хаваидж и Дибан.

В зоне контроля SDF сохраняется крайне небезопасная обстановка. Ранее нападение неизвестных произошло неподалеку от города Аль-Бусейра. Военный источник Twitter (RadioAlKul) сообщал, что группа вооруженных лиц открыла стрельбу близ населенного пункта. Жертвами обстрела стали мирный житель и один из курдских боевиков. 

Провинция Идлиб

Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

Состоялся 16-й совместный российско-турецкий патруль трассы М-4 по маршруту Ат-Тронбе - Мухамбаль.

Источник в Twitter (HalabTodayTV) сообщает, что несколько солдат Сирийской арабской армии (САА) погибли и получили ранения в ходе разминирования территории на юге провинции.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) накануне сообщил о том, что в районах, контролируемых запрещенной в РФ группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», прогремели два взрыва. Первый произошел на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Сармин и Биниш. Погиб один из бывших членов незаконного вооруженного формирования.

Провинция Ракка

Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

Ночью два боевика «Сирийской национальной армии» (СНА) были убиты взрывным устройством недалеко от города Сулук, к северу от Ракки. Об этом сообщает источник в Twitter (mohmad_rasheed).

В деревнях Айн-Аль-Арус и Аль-Бади прошли аресты. Союзниками Турции были задержаны 35 человек. Их обвинили в шпионаже в пользу SDF. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент уточняется.

Провинция Хама

Сирия новости 10 июня 12.30. совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе, демонстрации против экономической политики SDF

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил на брифинге, что террористы запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли населенный пункт Дадих в провинции Идлиб и населенный пункт Танджара в провинции Хама.

За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

 

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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