Названа самая безопасная страна в мире

Москва, 10 июня. Исландия заняла первое место в глобальном индексе миролюбия, который публикует аналитический центр «Институт экономики и мира». Страну назвали самой безопасной в мире.

Экономисты и социологи с 2007 года ежегодно разрабатывают Global Peace Index. В этот раз в топ-10 вошли, помимо Исландии, Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Россия заняла 154-ю строку списка, хотя его составители и отметили значительное улучшение показателей по категориям «Милитаризация», «Безопасность и защита» и «Продолжающийся конфликт. Кроме того, увеличился общий показатель страны за год — на 1,3%, снизилось число убийств.

Россию экономисты и социологи включили в одну группу с другими государствами постсоветского пространства. Например, с Грузией, Украиной и Белоруссией. Самой миролюбивой страной из этой группы специалисты назвали Казахстан. Он занял 70-е место.

Всего в списке 163 позиции, последние из которых занимают Ирак, Сирия и Афганистан.

Ранее журналист из Германии Андреас Зилер заявил, что самым счастливым городом в России является Тюмень. По его мнению, турист при ее посещении получит представление об архитектуре разных периодов, познакомится с российской историей и будет очарован красотами природы.