В Госдуме отреагировали на намерение Румынии признать Россию враждебным государством

Власти Румынии, пытаясь обозначить Россию враждебным государством, выполняют заказ Соединенных Штатов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Признать Россию угрозой

Румынские власти рассматривают возможность признания России враждебным государством и угрозой для Черноморского региона. Это следует из проекта национальной стратегии государства на 2020-2024 годы.

Россия оказалась в разделе «угрозы». Проект был одобрен Высшим советом национальной обороны во главе с президентом Клаусом Йоханнисом и передан на утверждение в парламент страны.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», — говорится в тексте проекта.

Прислужники США

Как отметил Юрий Швыткин, румынский народ и руководство Румынии совершенно по-разному смотрят на Россию.

«Я был в Румынии — участвовал в конференции — и могу сказать, что румынские власти и народ — это разные люди. Народ к России относится с понимаем, хорошо. Власти же занимают враждебную позицию по отношению к нашему государству. К великому сожалению. Поэтому их намерения [обозначить Россию как враждебное государство] идут в этом русле», — пояснил Юрий Швыткин.

По мнению депутата, румынские власти выполняют роль прислужника Соединенных Штатов. Они делают то, что США им говорят.

«Такая политика для нас не в новинку. На их территории находится база США, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны. У меня вызывает сожаление, что румынские власти занимают подобную позицию. При этом Россия пытается выстраивать конструктивный диалог со всеми государствами. У нас нет агрессивной политики в отношении Румынии, в отличие от них. Они участвуют в различных военных учениях НАТО», — заключил Юрий Швыткин.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.