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В Госдуме отреагировали на намерение Румынии признать Россию враждебным государством

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В Госдуме отреагировали на намерение Румынии признать Россию враждебным государством

Власти Румынии, пытаясь обозначить Россию враждебным государством, выполняют заказ Соединенных Штатов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Признать Россию угрозой

Румынские власти рассматривают возможность признания России враждебным государством и угрозой для Черноморского региона. Это следует из проекта национальной стратегии государства на 2020-2024 годы.

В Госдуме отреагировали на намерение Румынии признать Россию враждебным государством

Россия оказалась в разделе «угрозы». Проект был одобрен Высшим советом национальной обороны во главе с президентом Клаусом Йоханнисом и передан на утверждение в парламент страны.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», — говорится в тексте проекта.

Прислужники США

Как отметил Юрий Швыткин, румынский народ и руководство Румынии совершенно по-разному смотрят на Россию.

«Я был в Румынии — участвовал в конференции — и могу сказать, что румынские власти и народ — это разные люди. Народ к России относится с понимаем, хорошо. Власти же занимают враждебную позицию по отношению к нашему государству. К великому сожалению. Поэтому их намерения [обозначить Россию как враждебное государство] идут в этом русле», — пояснил Юрий Швыткин.

В Госдуме отреагировали на намерение Румынии признать Россию враждебным государством

По мнению депутата, румынские власти выполняют роль прислужника Соединенных Штатов. Они делают то, что США им говорят.

«Такая политика для нас не в новинку. На их территории находится база США, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны. У меня вызывает сожаление, что румынские власти занимают подобную позицию. При этом Россия пытается выстраивать конструктивный диалог со всеми государствами. У нас нет агрессивной политики в отношении Румынии, в отличие от них. Они участвуют в различных военных учениях НАТО», — заключил Юрий Швыткин.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.

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