Норкин отказался «оправдываться» за обвинения в супружеской измене

Москва, 10 июня. Телеведущий Андрей Норкин резко ответил на обвинения в супружеской измене, из-за которой якобы покончила с собой его супруга Юлия. В Instagram он опубликовал новый пост, посвященный жене.

На кадрах супруги изображены вдвоем. Норкин стоит перед камерой, опустив голову, а его жена сидит в отдалении, одетая во все черное.

«Грустная фотография… Перед каким-то из прошлогодних сдвоенных концертов. Устали…» — написал телеведущий.

Большая часть подписчиков выразила поддержку Норкину, но нашлись и те, кто принялся обсуждать слухи о неверности тележурналиста, которая, как предполагается, стала причиной суицида.

«Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?» — резко отреагировал Норкин на реплики критиков, передают «Дни.ру».

Теле- и радиоведущая Юлия Норкина скончалась 4 июня в возрасте 53 лет. В качестве причины смерти назывался инфаркт, у женщины осталось четверо детей, сообщает РИАМО.

О том, что Норкина якобы погибла в результате самоубийства, сообщил блогер Антон Суворкин. Он утверждает, что тело ведущей нашли дети, а причиной суицида стала супружеская измена. По словам блогера, суицидальные наклонности могут быть незаметны для близких и окружающих.