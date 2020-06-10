Эксперт назвал четыре главные ошибки при покупке подержанного автомобиля

Москва, 10 июня. Автоэксперт Александр Кульчицкий рассказал о четырех ошибках при покупке автомобиля на вторичном рынке.

Во-первых, нужно всегда проверять документы продавца. По словам специалиста, имя владельца авто и продавца должны совпадать. Поэтому он советует при сверке ПТС и договора проверять ФИО человека, у которого покупаете машину.

Если продавец работает от имени владельца, то у него на руках должна быть доверенность. Кульчицкий обратил внимание на вторую ошибку — отсутствие проверки истории авто. По данным avtocod.ru, 60% отчетов об истории подтверждают проблемы машин.

Автомобиль мог быть в серьезной аварии или сейчас находится в лизинге. Соответственно, все эти проблемы с покупкой переходят к новому владельцу.

Эксперт советует не осматривать автомобиль в плохую погоду, потому что не видно швов сварки. В темноте сложно заметить прогнивший металл. В 2019 году владельцы продали более 44% подержанных автомобилей после ДТП.

И четвертая ошибка — отказ от тест-драйва. Без этого вы не узнаете, как работает мотор, есть ли проблемы с тормозной системой, как работает рулевое колесо.