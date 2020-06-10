Супруга погибшего в ДТП водителя отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Москва, 10 июня. Супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, Ирина Стерхова отреагировала на предложение о помощи.

Ранее средства массовой информации писали, что сам Ефремов и его семья предложили близким погибшего помощь. Также сообщалось, что актер готов сотрудничать со следствием в расследовании аварии.

«А оживить не обещал?» — спросила Стерхова в ответ на вопрос журналиста, знает ли она о том, что Ефремов готов оказать помощь.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», по словам Стерховой, никто из представителей актера с ней не связывался и не выразил соболезнования. Ранее стало известно, что Стерхова отказалась идти на мировую с Михаилом Ефремовым.

«Пусть сядет… Хотя бы половину из 12 лет посидит», — сказала она.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

На многочисленных видеозаписях, сделанных сразу после аварии, видно, что артист ведет себя неадекватно и будто бы не понимает, что происходит вокруг. Сам Ефремов на следующий день признал свою вину в произошедшем ДТП еще до суда в разговоре с полицией, пишет газета «Известия».

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская призвала судить актера Михаила Ефремова по всей строгости закона и не делать скидок. Ведущая назвала виновных в «пьяном» ДТП Ефремова. Поплавская считает, что вину за смертельное ДТП разделяют и близкие Ефремова.