Нетребко в отсутствие концертов стала помогать австрийским фермерам

Вена, 10 июня. Известная оперная певица Анна Нетребко в отсутствие концертов и гастролей отправилась трудиться на ферму, о чем с восторгом рассказала фанатам.

Артистка проводит время в самоизоляции в Австрии с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Из-за карантина гастрольный график исполнительницы сбился, поэтому ей пришлось придумывать для себя другие занятия.

Нетребко радует семью вкусными блюдами, наводит дома порядок и даже успела собственноручно отремонтировать террасу. Решила певица заняться и сбором клубники, для чего отправилась на одну из местных ферм.

«Сбор клубники! Поможем фермерам. Никогда не собирала! Ужасно понравилось — поеду еще!» — поделилась Нетребко с подписчиками в Instagram.

Поклонники остались в восторге от опубликованных Нетребко фотографий и видео. Они похвалили артистку за труд и восхитились аппетитным внешним видом ягод.

«Аннушка, какая вы умничка! И сынульку к труду приучаете», — отметил s.kulenkov.

Артистка ранее перебрала сценические костюмы и украшения, после чего показала подписчикам свою коллекцию. Кольца, серьги, браслеты и подвески поразили фанатов, которые восхитились вкусом Нетребко и ее чувством стиля.