В России за сутки выявили 8 404 новых случая коронавируса

Москва, 10 июня. В России за сутки выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до 493 657. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 10 июня, больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1195, в Московской области за сутки зафиксировано 735 пациентов с COVID-19. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 313 пациентов за сутки.

Число излечившихся от коронавируса достигло 252 783 человека. Скончались от коронавируса 6 358 человек, 216 за минувшие сутки. За весь период было проведено более 13,5 млн тестов на коронавирус.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (199 785), Московской области (46 457), Петербурге (19 466).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 10 июня, в мире 7,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 413 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ отобрало две группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. В первую группу вошли прапорщики, офицеры и военнослужащие-контрактники. Ведомство подчеркивает, что они были отобраны «исключительно на добровольной основе». В составе второй группы — гражданские лица, которые также примут участие в испытаниях по собственному желанию.