Ефремов не станет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

Москва, 10 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, не будет обжаловать меру пресечения. Об этом сообщил близкий к следствию источник.

По его словам, артист согласен с мерой пресечения в виде домашнего ареста.

«Ефремов и его защита приняли решение не обжаловать домашний арест, актер согласен с этой мерой пресечения», — пояснил источник.

Напомним, Михаил Ефремов, находясь за рулем своего внедорожника в алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. В результате ДТП водитель грузовика скончался от полученных травм. Инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИАМО.