Поплавская считает виновниками «пьяного» ДТП Ефремова близких актера

Москва, 10 июня. Актриса и телеведущая Яна Поплавская призвала судить актера Михаила Ефремова по всей строгости закона и не делать скидок. Ведущая назвала виновных в «пьяном» ДТП Ефремова.

Поплавская считает, что вину за смертельное ДТП разделяют и близкие Ефремова.

«Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним», — заявила ведущая.

По словам Поплавской, знаменитые артисты обладают особым статусом, они являются примером для подражания. Поэтому заслуженные артисты должны быть достойны уважения.

Поплавская уверена, что Ефремов должен ответить за преступление по всей строгости закона. Она призвала не делать артисту скидку и не давать поблажек.

«Когда человек совершает преступление, суд должен быть справедливым. Не может быть никаких скидок, поощрений и сожалений. Отнята жизнь, и за это нужно заплатить по закону», — добавила ведущая.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти водителя фургона уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Ефремову трижды вызывали «скорую», однако медики не нашли причин для госпитализации. Россияне в Сети предположили, что артист пытается оправдаться болезнью. В период эпидемии коронавируса «скорая» должна спасать жизни людям, а не лечить артиста от похмелья, отметили пользователи.