Live: Как избавить дороги от водителей-алкоголиков?

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?».

Известный не только своими ролями, но и пьянством актер Михаил Ефремов сел за руль автомобиля в неадекватном состоянии. Результат — ДТП, которое унесло жизнь водителя фургона Сергея Захарова. Михаил Ефремов совершил преступление и его пример еще раз обнажил серьезную проблему пьянства за рулем.

В 2019 году, по данным ГИБДД, в России по вине пьяных водителей произошло более 19 тысяч аварий, их жертвами стали 4,7 тыс. человек, 27,6 тыс. — получили травмы. Это чудовищная статистика, которую необходимо менять.

В рамках нашего эфира на вопросы ответят юристы, социологи, полицейские, журналисты, чиновники и политики.