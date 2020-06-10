Названы примерные сроки, когда российские туристы смогут поехать за границу

Москва, 10 июня. Туристическая отрасль в России полноценно заработает с 1 июля, об этом рассказали в Ростуризме. По словам экспертов, возможен рост цен на туры в Крым и Сочи из-за сокращения курортного сезона и повышения спроса на отдых внутри страны.

Как уточнили в Ассоциации туристических операторов России, туры, наоборот, могут подешеветь. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, следующим этапом восстановления туризма станет дата 1 августа.

«Расширится перечень тех стран, куда можно будет улететь. Какие это будут страны, мы пока не знаем. Зависит от эпидемиологической ситуации там и о того, какой ее признает Роспотребнадзор. По сути речь идет о любых целях, кроме туристических», — подчеркнула она.

Как пишет издание «Парламентская газета», по словам Ломидзе, для туристов границы откроются не раньше конца августа — начала сентября.

«Сегодня все очень остро, а завтра может быть признано, что опасность миновала и можно ехать отдыхать и беспрепятственно возвращаться обратно без двухнедельной обсервации», — добавила она.

Ранее Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия границ Европейского союза. По оценкам Еврокомиссии, границы могут быть открыты уже 15 июня.

Напомним, президент Чехии Милош Земан отмечал, что границы Чехии будут открыты не раньше, чем через год. Тем не менее МИД Чехии подчеркнул, что такой расклад серьезно бы ударил бы как по национальной экономике, так и по конституционным правам граждан.

На данный момент некоторые страны Евросоюза уже открывают границы на двухсторонней основе, ориентируясь на число инфицированных в сопредельных государствах.