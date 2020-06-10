​​​​​​Малькевич рассказал, как в Facebook и YouTube рождаются фейки про поправки в конституцию

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Иностранные СМИ ежедневно публикуют до десяти фейковых сообщений о поправках в Конституцию РФ, раскручивая целую дезинформационную кампанию в Рунете. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Задача Запада – расколоть российское общество

В интервью изданию «Аргументы и факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии общероссийского голосования по поправкам в конституцию. По его словам, вмешательством во внутренние дела России будут заниматься некоммерческие неправительственные организации. Патрушев полагает, что россиян таким образом будут провоцировать на националистические и сепаратистские настроения.

«Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — отметил секретарь Совбеза.

Патрушев добавил, что на территории России деструктивную деятельность ведут Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, а также ведущие американские и международные неправительственные организации.

Как рождаются фейки

Александр Малькевич сообщил, что Фонд защиты национальных ценностей сейчас работает в тесном взаимодействии с рабочей группой Общественной палаты России по контролю за выборами по поправкам в конституцию. Как он заметил, западные СМИ, работающие в России в статусе иностранного агента, постоянно публикуют в Рунете недостоверную информацию.

«Мониторинг, который мы ведем в ежедневном режиме, показывает, что системно ведется дезинформационная компания не только по самой конституции, но также по поправкам к ней и голосованию. Такая деятельность осуществляется по нескольким направлениям – в социальных сетях, через НКО и средствами массовой информации в статусе иностранного агента. Технология понятная: сначала в социальной сети появляется лживый пост. Потом на него обращают внимание либо НКО, либо СМИ. Так, к примеру, опубликовано сообщение, что голосовать можно будет без паспорта. По этому поводу западные издания начинают срочно писать новость, а за комментарием обращаются к прикормленному эксперту, который сообщает, что это очень страшно. После этого информация распространяется по социальным сетям десятками и сотнями репостов. Причем ее содержание от начала до конца фейковое», — рассказал Малькевич в интервью ФАН.

При этом какой-то новый вброс в Рунете по конституции или поправкам к ней появляется каждый день, говорит собеседник ФАН.

«Мы фиксировали до десяти лживых сообщений на как-бы иностранных информационных ресурсах. Речь идет о «Радио свобода» и об издании Deutsche Welle. Только за пять дней совместно с Лигой безопасного интернета мы выявили свыше 250 фейковых сообщений только на тему конституции, — сказал он. — Можно говорить о вмешательстве в общественно-политическую жизнь России, поскольку у иностранных СМИ есть задача максимально скомпрометировать выборы по поправкам в конституцию».

Максимальное количество фейковых сообщений появляется в Twitter, Facebook и YouTube, на котором записываются всякие «похабные ролики», когда любой человек без лица и статуса рассказывает все что угодно, утверждает член ОП.

«Я прогнозирую резкий всплеск такого рода вбросов, который ждет нас при приближении к дате голосования. Любой подставной человек может записать видео на телефон и сказать: «Я житель села Кукуево и мне только что скрутили руки, заставив проголосовать за поправки». Он может не называть свое имя или фамилию и нести любую чушь, не находясь на избирательном участке. Затем он выложит это на YouTube, где никакой проверки фактов не будет. К этому подключаются социальные сети и иностранные СМИ, работающие в России. Пара ручных экспертов подтверждают комментарием его сообщение, и оно перетекает в большие иностранные СМИ. Никто не будет проверять, кто это человек и правду ли он сказал», — отметил эксперт.

Так или иначе это серьезные вызовы и угрозы для информационной безопасности России. В связи с этим ФЗНЦ, по словам Малькевича, представит большой доклад о конкретных фактах иностранного вмешательства в грядущие выборы.

«Мы должны жестко применять закон об иностранных агентах, как это делают в США. Нужно закрыть этим СМИ доступ в российские социальные сети и взимать серьезные штрафы, чтобы они начали работать в правовом поле нашей страны», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, американская соцсеть Facebook продолжает игнорировать законодательство Российской Федерации. Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook за неисполнение требования по локализации базы данных пользователей сервиса на территории России.