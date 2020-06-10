Малькевич разъяснил информацию об изменении условий содержания похищенных в Ливии россиян

Вчера ночью уже оперативно комментировал странное сообщение, что «задержанные в Ливии россияне больше не сидят в тюрьме и… их переселили на виллу».

Навел справки. И вот что хочу сказать/официально заявить.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили в Ливии открытую исследовательскую работу, которая никоим образом не нарушала ливийские законы. Не было никаких юридических оснований для их удержания в течение года в тюрьме Митига.

Это похищение, которое сторона т.н. «Правительства национального согласия» (ПНС) пытается сейчас оправдать.

По поводу сообщения ТАСС.

Я прилагаю огромные усилия, чтобы каждый раз узнавать новую информацию о Максиме и Самере. И ничего не знаю про виллу, в которую их якобы поместили по возвращении из Турции.

Однако в России есть люди, которые, очевидно, знают больше о судьбе наших социологов. Вероятно, у некоторых россиян есть более плотные связи и контакты с ПНС и террористами в Триполи. Не хотелось бы думать, что они играют с ними в свои игры и имеют мнение, отличное от мнения РФ.

Отмечу два момента, которые неприятно меня удивили в появившейся информации.

Мы в очередной раз видим, как власти так называемого Правительства национального согласия сообщают какую-то нужную им «якобы официальную» информацию через СМИ.

Что я имею в виду? В этой публикации прозвучало два новых обвинения, которые за прошедший год никогда ранее не были выдвинуты.

Суть первого – в том, что российские социологи производили в Ливии некую «общественную работу». Что это такое и почему это запрещено?

Во-вторых, выясняется, что они «посещали какие-то запрещенные места». Но в Ливии нет закона, который бы определял территории, зоны, города, закрытые для посещения.

Информация, которая дана о якобы освобождении россиян, идет со ссылкой на «источник». Но надо понимать, что сообщения от том, что самолет главы ПНС Файеза Сарраджа вылетел из Ливии, что на борту находятся те или иные персонажи, что их куда-то там переместили – она может идти либо от самого Сарраджа, либо от кого-то в его ближайшем окружении. Тогда мы вправе задать вопрос – кто этот информатор?

И еще один момент.

Мы неплохо знаем ситуацию в Ливии и, когда говорят, что ребята находятся на вилле (не в квартире и даже не в доме), я как журналист хотел бы иметь подтверждение этим словам. Где иллюстрации их «райской жизни»?

И последнее. Что касается публикации ТАСС, то, если один из главных государственных информационных ресурсов знает что-то о судьбе похищенных российских граждан от «неназываемого источника», то, как мне кажется, он должен сообщить об этом в соответствующие компетентные органы нашей страны.