Садальский осудил поток желчи в адрес «честного» Ефремова

Москва, 10 июня. Актер, телеведущий и блогер Станислав Садальский назвал «честным человеком» заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве.

Садальский в Instagram подчеркнул, что не станет ни защищать Ефремова, ни осуждать. Актер признался, что сам потерял брата по вине пьяного водителя.

«Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба», — написал он.

Телеведущий отметил, что не ожидал такого потока желчи в адрес актера.

«Завтра будет другой скандал, будет новый приступ желчи, который будет изрыгаться в хоре таких же стервятников. Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честный», — заключил Садальский.

Как напоминает «Царьград», авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Джип актера на Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался, Ефремов, который на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал, пишет Infox.ru.

Артиста отправили под домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Случившаяся авария вызвала широкий общественный резонанс. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выразил мнение, что двукратное привлечение к ответственности за пьяные дебоши в общественных местах должно стать поводом для лишения водительских прав.