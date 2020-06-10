Воробей впала в депрессию и потеряла слух из-за коронавируса

Москва, 10 июня. Заболевшая пневмонией COVID-19 комик Елена Воробей переживает не самые лучшие времена. Артистка рассказала о неприятном течении коронавирусной инфекции.

Как выяснилось, у артистки поражено до 25% легких, но гораздо тяжелее ей даются побочные эффекты заболевания.

«Я впала в абсолютно неконтролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь. Боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние – одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться», — поделилась Воробей.

Кроме этого, пневмония нового типа негативно сказалась на ее слухе. У Воробей так сильно закладывало уши, что она на время лишилась возможности слышать. Однако уже сейчас артистка чувствует себя заметно лучше, а последние тесты на коронавирус дали отрицательный результат, передает издание «Дни.ру».

«Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!» — сообщила артистка.

Она также обратилась к россиянам, призвав их обращаться к врачу при малейшем проявлении характерных симптомов.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Воробей в конце мая объявила о том, что заболела коронавирусом. Артистка решила предать гласности свой диагноз в поддержку других пациентов с COVID-19.