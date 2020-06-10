Киев, 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как воссоединение Крыма с Россией повлияло на отношения Москвы и Киева.

Зеленский нашел причину для «возвращения» Крыма Украине. По словам Зеленского, если Крым останется частью РФ, то будущие поколения украинцев и россиян не смогут нормально общаться.

«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно и дружно общаться между будущими поколениями украинского и российского народов», – заявил Зеленский в интервью «Украинской правде».

Президент Украины не смог сказать, сколько времени потребуется на восстановление прошлых отношений с РФ.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.

Ранее глава запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», экс-депутат Рады Рефат Чубаров предложил выселить всех русских с территории Крыма. По словам Чубарова, такое предложение он озвучил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе его встречи с представителями меджлиса.

При этом украинский политолог Михаил Бессараб сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе тайных переговоров с Москвой реализует план уступок России, в том числе и подачу воды в Крым.

1 Организация запрещена на территории РФ.