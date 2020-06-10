Боня назвала Самбурскую неспособной управлять мимикой «актрисулькой»

Москва, 10 июня. Телеведущую Викторию Боню возмутила пародия, которую сделала на нее актриса Настасья Самбурская. Боня обвинила Самбурскую в отсутствии таланта.

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» рассказала, что есть три типа женщин. Первые «выглядят, как чмошницы», и их все устраивает. И вторые — они выглядят очень нежно. Боня отнесла себя к третьему типу — ухоженной и женственной.

«Вот вам пример – Настя Самбурская, которая пишет, что я разговариваю без мимики, потому что у меня подтяжка», — сказала телеведущая в видеообращении.

Она показала, что способна наморщить лоб, нос. При этом Боня раскритиковала Самбурскую, что та морщит все лицо и не контролирует мимику.

Теледива назвала Самбурскую «актрисулькой», которая не в состоянии «отключать» мимику. Она опровергла слова актрисы, что делала пластические операции.

В конце ролика Боня показала, как Самбурская выглядит на самом деле, когда кривляется перед зрителями.

Ранее Боня рассказала, что делать женщине, чтобы не стать жертвой домашнего тирана. Она объяснила правила поведения на собственном примере.