Нагиев впервые откровенно рассказал о любимой женщине 

Москва, 10 июня. Телеведущий Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своей возлюбленной. Как ранее писали средства массовой информации, Нагиев не любит афишировать свою личную жизнь.

Звезда предпочитает не говорить ни о жене, ни о детях, поэтому постоянно появляются разные слухи о якобы его многочисленных романах. Известно, что у Нагиева есть взрослый сын Кирилл от бывшей жены Алисы Шер. При этом недавно телеведущий в откровенном интервью рассказал о любимой.

Во время самоизоляции он снимал проект «Нагиев на карантине» и не показал женщину. Однако позже он объяснил это СМИ.

«Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос», — уточнил он.

Как пишет издание «Семь дней», Нагиев подчеркнул, что ценит дружбу, а его женщина — его лучший друг.

«Любовь — вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет», — поделился Дмитрий.

Ранее Нагиев признался, что ему было сложно исполнять роль самого себя в новом сериале «Нагиев на карантине».

Режиссер проекта Сарик Андреасян рассказал, что съемки сериала начались в конце апреля и проходили непосредственно в загородном доме Нагиева. Он также уточнил, что во время них соблюдались необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, съемочная команда была немногочисленной. Кроме того, она сдавала тесты на коронавирус и была максимально рассредоточена по площадке. Нагиев большую часть времени (70%) находился в кадре один.