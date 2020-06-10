Тело утонувшего пятиклассника подняли из воды в Петербурге. ФАН-ТВ 

В жаркий летний день мальчик с друзьями, видимо, решил искупаться. По словам очевидцев, ребята находились недалеко от берега, но в какой-то момент школьник оступился и оказался под водой, выбраться на берег самостоятельно уже не смог.

«Ребята гурьбой пошли купаться, пять человек. Плавали вокруг, мальчика не заметили, что он пытается воздух поймать и не дышит. До этого вчера мы очищали дно и заметили, что там есть бетонные блоки большие. Долго трудились спасатели, к сожалению, не спасли мальчишку, ему лет 12 было», — рассказывает очевидец Тимофей.

«Это было примерно в пять, мы с друзьями сидели на берегу. Кто-то кричит, мальчик тонет. Все сказали: «Прыгаем, ищем его». Мы ныряли ногами на дно, нам воздуха не хватало, чтобы его отыскать полностью. Прыгали, искали, там пузыри были, мы на эти пузыри шли, но ничего. Нам очень тяжело было, очень сильный дождь шел», — вспоминает один из пытавшихся спасти мальчика Максим.

Местные жители отмечают, что в парке ежегодно происходят подобные случаи. По их мнению, карьер необходимо облагородить и поставить там спасателей. Ранее на месте жилых домов, возле водоема располагался керамический завод. С тех пор на дне осело много проволоки, арматуры, бетонных плит и прочего строительного мусор. Водоем не предназначен для купания, более того, нахождение в нем крайне опасно для жизни.