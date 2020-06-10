МВД предоставило гражданство РФ юноше из Абхазии для срочного лечения

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские столицы предоставили российское гражданство 19-летнему Олегу Бушеву, который нуждался в срочном лечении.

«19-летний уроженец Республики Абхазия Олег Бушев принес присягу гражданина Российской Федерации, после чего начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко вручил ему российский паспорт», — рассказала Волк.

Год, предшествовавший этому счастливому событию, для семьи Бушевых был годом непрерывной борьбы за возможность спасти мальчика. В прошлом июле врачи диагностировали у Олега дилационную кардиомиопатию — сложную болезнь сердца, полученную вследствие вирусного миокардита.

«В Сочи его удалось компенсировать, и в Москву он уже прибыл в состоянии компенсации, — рассказала ФАН мать мальчика Светлана Бушева. — Сейчас он стабилен. К моменту прибытия в Центр Бакулево (ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева. — Прим. ФАН) кардиостимуляторы ему уже помочь не могли, и Олегу подобрали лекарственный препарат, поддерживающий здоровье. Но без наличия гражданства нам было не попасть в «лист ожидания».

Светлана, уроженка Магадана, выросшая в Москве, застряла в Абхазии с конца 90-х. В 1996 году у родителей украли паспорта, восстановить их из-за отсутствия московской прописки долго не получалось. А летом 1998 года, когда Светлане исполнилось 16 лет, а родителям должны были выдать паспорта, по столице прокатился ураган и ее мама попала в больницу. Сразу после этого, 8 августа, пришло страшное сообщение о гибели брата Светланы: он закрыл собой гранату в Абхазии, спасая людей.

«Тогда мы поехали в Абхазию, где мама стала уходить за ним, так бывает… — вспоминает собеседница ФАН. — Было не до документов. У родителей с собой была форма №9, а у меня только свидетельство о рождении. Меня выпустили за границу, а через несколько месяцев, когда я с отцом попыталась вернуться, мне сказали, что для этого необходим паспорт».

Абхазское гражданство женщине удалось получить только в 2008 году, когда ей удалось попасть на прием к президенту республики Сергею Багапшу. Однако в период признания Россией независимости Абхазии выдача российских паспортов была приостановлена.

Когда стало известно о тяжелой болезни Олега, ситуация показалась безысходной.

«Мы много куда обращались, — рассказала собеседница ФАН. — Для решения вопросов требовалось наше физическое присутствие в Москве. Когда заболел Олег, нам пошло навстречу министерство республики, лично министр здравоохранения Тамаз Цахнакия вошел в положение, затем нам удалось выехать в Сочи. Там лежали 10 дней в больнице, люди буквально скидывались нам и на лечение, и на жизнь: в кармане было восемь тысяч рублей. Я опубликовала призыв о помощи в Facebook, и всем миром знакомые собрали нам на необходимое обследование в Бакулева. В Москве же мы «десантировались» в день ВДВ, я буквально приехала туда в тапочках, и снова неравнодушные люди помогли нам — кто вещами, кто финансово. Подруга предложила вместе с ней снимать квартиру, где мы живем до сих пор. Всем миром нас тогда тащили…»

После проведенного в Центре Бакулева обследования оказалось, что дальше остается только молиться, потому что получить право на пересадку сердца, которая так необходима Олегу, без российского гражданства юридически невозможно. И пока сын находился в стационаре под присмотром врачей, Светлана кинулась в приемную президента РФ Владимира Путина, откуда уже полетели запросы и в Минздрав, и в ГУ МВД. Действовали также через журналистов — серьезную помощь оказал проект «Не один на один» канала Russia Today, откуда в ГУ МВД тоже поступила просьба о помощи.

«ГУ МВД включилось практически сразу, я записывалась на приемы к Игорю Дуднику, он оказывал нам содействие. Отдельное спасибо офицеру полиции Василисе Сидоровой — это просто такой ангел есть на Ордынке, она не прошла мимо, когда услышала, как я задаю какие-то вопросы по оформлению документов, оставила мне свой личный номер, помогала справляться с бюрократическими сложностями и с записью на прием в ММЦ, куда надо было ездить за 64 километра», — поделилась Бушева.

Виды на жительство для Светланы и ее матери в ГУ МВД России по городу Москве выдали еще в декабре, а в феврале от них были приняты заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. 17 марта Светлана стала гражданкой России, а ее мать сможет получить российский паспорт после возвращения в столицу. Сейчас женщина переживает только из-за сложностей с трудоустройством: в Абхазии она работала в туристической сфере обслуживания, которая, как известно, больше всего пострадала во время пандемии. Однако Светлана не сдается, тем более, что теперь стало возможным решение главного для нее вопроса — лечения сына.