В Роскачестве рассказали о вызывающих пищевые отравления бактериях

Москва, 10 июня. Патогенные бактерии, содержащиеся в продуктах, могут привести к пищевому отравлению. О соответствующих мерах предосторожности рассказали в Роскачестве.

Специалисты напоминают, что в яйцах, мясе, молоке и воде может содержаться сальмонелла, которая является возбудителем брюшного тифа и диареи. Бруцелла может испортить молоко, сыр, творог, брынзу, кумыс, мясо и вызвать поражение опорно-двигательного аппарата, чреватое инвалидностью. Эти бактерии погибают при температуре выше 56 градусов.

При нагревании от 60 градусов погибают микроорганизмы кишечной палочки, их можно встретить в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясных и молочных продуктах.

Чтобы не заразиться этими и другими инфекциями, необходимо соблюдать ряд правил. Рекомендуется не пить воду из открытых источников, не употреблять бифштексы с кровью, сырое и парное молоко, плоха прожаренные и проваренные яйца.

После приготовления блюд и приемом пищи следует вымыть руки. Продукты при этом должны проходить термическую обработку.

Кроме того, эксперты не советуют покупать продукты и домашние заготовки на стихийных рынках и придорожных лотках. Уличные торговцы могут не обладать соответствующими ветеринарными документами о безопасности.