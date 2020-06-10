«Московский школьник» попросил СК РФ провести проверку в отношении Навального и Соболь

Москва, 10 июня. Гендиректор комбината «Московский школьник» Александр Буслаев обратился в ГСУ Следственного комитета РФ с требованием провести проверку в отношении основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального и юриста ФБК Любови Соболь.

Как объяснили в «Московском школьнике», Навальный и Соболь проигнорировали исполнение судебного решения об удалении из Интернета сведений, порочащих честь и деловую репутацию компании.

Ранее две судебные инстанции частично удовлетворили иск «Московского школьника» к ФБК. Компания потребовала взыскать с ответчиков 1,4 миллиарда рублей компенсации за вред, причиненный деловой репутации, и 88 миллионов рублей — за упущенную выгоду. Дело в том, что из-за фейкового расследования ФБК «Московский школьник» потерял контракт с ООО «Социальное питание «Центр». Суд признал порочащими репутацию компании и не соответствующими действительности заявления сотрудников ФБК.

Напомним, что Соболь, метившая на место депутата Мосгордумы, в собственных целях создала фейк о наличии нарушений санитарных норм на комбинате «Московский школьник». Попытка необоснованно опорочить компанию провалилась.

В ролике бывшая территориальная управляющая организации Наталья Шилова рассказала о якобы имевших место «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. При этом вскоре она отказалась от своих слов и заявила, что ее заставили прочитать на камеру готовый текст со лживой информацией.

Сфальсифицированными оказались и другие «доказательства», представленные в ролике. Например, Навальный показал ряд фотографий, среди которых был мем «Умытаз», распространявшийся в Сети еще в 2012 году. Когда скандальному блогеру указали на этот факт, Навальный поспешил отредактировать и перезалить видео.