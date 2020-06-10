Пропавшую в Таиланде украинскую журналистку нашли мертвой в джунглях

Москва, 10 июня. На острове Самуй в Таиланде нашли мертвой пропавшую ранее украинскую журналистку Ольгу Фролову. Тело было найдено в воскресенье, 7 июня.

Работник отеля на острове рассказал полиции, что нашел полуразложившийся труп иностранки. По данным портала Pattaya Now, он шел через джунгли, почувствовал неприятный запах и отправился на поиски его источника. Вскоре он заметил под пальмовыми листьями чьи-то ноги.

Как передает «24 канал», прибывшие на место правоохранительные органы выяснили, что останки принадлежат 32-летней украинке Ольге Фроловой. Девушка пропала 25 мая. Муж погибшей, который был вызван в полицию, подтвердил личность жены и сообщил, что в ее рюкзаке не достает iPhone и ноутбука.

При этом причина смерти пока не установлена. Полиция допросила 47-летнего британца Филипа Армстронга, с которой у девушки был роман. Мужчина подтвердил, что имел близкие отношения с девушкой, однако не знает, что с ней произошло.

Напомним, ранее российская туристка погибла в Таиланде после падения с балкона гостиницы. Об этом заявили в правоохранительных органах курортного города. Полицейские нашли тело гражданки РФ около здания отеля.

В посольстве России в Таиланде подтвердили, что получили информацию о смерти российской туристки.

Ранее стало известно, что на Пхукете госпитализирована российская путешественница с огнестрельными ранениями.