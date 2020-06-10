Сотни тысяч людей на Украине могут остаться без пенсий  

В рамках нового этапа проводимой Киевом масштабной пенсионной реформы украинское правительство объявило о намерении прекратить выплаты по старости лицам, не имеющим необходимого трудового стажа. Согласно официальной информации, уже с 1 января 2021 года украинцы, которые в общей сложности не отработали положенные по местному КЗоТу от 30 до 35 лет, не смогут рассчитывать даже на минимальную пенсию, составляющую 1 638 гривен (около 4,3 тысячи рублей). Указанной категории граждан предлагается оформить так называемую постоянную материальную помощь, сумма которой не превышает 950 гривен. По мнению представителей кабинета министров страны, подобная практика поможет сэкономить бюджету до 200 миллионов долларов в год. Независимые эксперты в этой связи прогнозируют очередной социальный взрыв на всей территории от Ужгорода до Мариуполя. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Так называемый второй этап активной пенсионной реформы на Украине вступил в силу под давлением Международного валютного фонда (МВФ). Он поставил условием выделения Киеву очередного денежного транша резкое сокращение объема выплат пенсий не только пожилым гражданам, но и инвалидам.

«Нам необходимо пересмотреть целесообразность финансовых гарантий для наших сограждан, которые в разное время не работали на благо [нашего] государства, а теперь же рассчитывают на государственные деньги», — многозначительно заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновники на местах расценили слова Шмыгаля как призыв к действию. В частности, в Днепропетровской области соответствующие административные структуры уже разослали пенсионерам уведомления, в которых призвали пожилых сограждан добровольно явиться в службы соцобеспечения и отказаться от выплат.

«Мне пришла бумажка (речь идет об официальном уведомлении территориальной комиссии. — Прим. ФАН) о том, что я должен прийти в отделение Пенсионного фонда, а там мне сделают перерасчет денег, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей 69-летний местный житель Виталий Малевский. — Но я-то знаю, зачем вызывают: у меня в трудовой несколько раз прерывался стаж, раньше на это, что называется, закрывали глаза, теперь же у меня попросту отнимут пенсию».

Не менее показательна история киевлянки Юлии П., которую сначала поставили в известность о том, что из-за отсутствия стажа ее лишат пенсии, а затем пригрозили взыскать уже полученные за пять лет ее пребывания на заслуженном отдыхе деньги.

«Я расцениваю такие выпады как личное оскорбление и буду отстаивать свои интересы в суде», — заявила Юлия Васильевна, которая некоторое время работала в правоохранительных структурах.

По мнению юристов, шансы на то, что киевлянке удастся выиграть судебную тяжбу с украинским государством, минимальны.

«На сегодняшний день «достаточного» стажа не хватает как минимум 800 тысячам украинских пенсионеров, — констатировал в комментарии корреспонденту ФАН адвокат Владислав Чумак. — Большинство из них в свое время были вынуждены отправиться на нелегальные заработки в страны Европы, а, следовательно, не платили налогов в казну Незалежной. Теперь у властей есть все шансы отыграться на гастарбайтерах. Помимо прочего, нынешняя пустая казна наверняка будет пополняться за счет тех пожилых людей, которые когда-то были лишены всяческой работы и не состояли на учете на бирже труда. Сейчас для правительства Украины главным является сохранить «хорошую мину» при плохой игре: лишенным пенсий старикам будет предложена альтернатива».

И она уже есть. На днях Министерство социальной политики Украины обратилось к лицам, достигшим пенсионного возраста, но без необходимого трудового стажа, оформить социальную пенсию. Документы нужно подать в службы соцстрахования в течение ближайшего полугода. Правда, это предложение содержит несколько принципиальных оговорок. Например, на 950 гривен помощи не смогут рассчитывать граждане, чьи ближайшие родственники имеют стабильную и высокооплачиваемую работу, а также владельцы одного и более транспортных средств.