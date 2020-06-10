HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Вашингтон, 10 июня. Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем. В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются массовые протесты.

Кинофильм режиссера Виктора Флеминга и продюсера Дэвида Селзника поставлен по одноименному роману Маргарет Митчелл. Картина завоевала восемь премий «Оскар» и в 1989 году была включена в Национальный регистр фильмов США.

Фильм рассказывает историю Скарлетт О’Хары, роль которой исполнила знаменитая британская актриса Вивьен Ли. Девушка пытается выжить в период Гражданской войны в США.

«Унесенные ветром» не раз подвергали критике из-за «романтизации рабства». HBO Max уточнила, что может вернуть фильм на платформу, но вместе с примечаниями по поводу содержащихся в нем «противоречивых тем».

«Развлекательные компании пересматривают контент, который они предлагают, на фоне общенациональных протестов за расовую справедливость и против жестокости полиции», — объяснили в HBO Max.

Массовые беспорядки, погромы и мародерство в городах США продолжаются уже нескольких дней. Причиной стала гибель афроамериканца Флойда при жестком задержании полицией в Миннеаполисе. В этом городе в связи с протестами был объявлен режим ЧС.

Как передает «Царьград», некоторые бизнесмены с оружием в руках встают на защиту своих заведений. «Ридус» пишет, что в Нью-Йорке, например, справиться с волной грабежей помог введенный комендантский час. Но протестующие остались недовольны и сочли, что такая мера ущемляет их гражданские права.