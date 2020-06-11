Поддержавшая ролик ФАН блогер напоролась на цензуру соцсетей. ФАН-ТВ 

Юрист и видеоблогер из Петербурга Анастасия Колб разместила в своих социальных сетях видеоролик Медиагруппы «Патриот» о поправках к конституции, однако администраторы заблокировали его через несколько минут после публикации, а за правообладателя видео выдавал себя фейковый Disney.

Анастасия Колб ведет блог о политике в Instagram, внимание девушки привлек видеоролик Федерального агентства новостей, вокруг которого в последнее время развернулась бурная дискуссия. Речь идет о видео, затронувшем важные социальные проблемы и посвященном голосованию по поправкам к конституции, где гей-пара решает усыновить ребенка.

Девушка уверена, что ролик направлен на сохранение традиционных семейных ценностей и никоим образом не является гомофобным.

«Я внимательно посмотрела видео, составила свое мнение о нем и решила поделиться им в социальной сети Instagram. Мое мнение заключается в следующем. Я не нашла никаких признаков гомофобии в данном видео, да и что такое гомофобия? Сами представители ЛГБТ никак не могут определиться с дефиницией данного термина и, кстати говоря, этим злоупотребляют. Потому что подводят под гомофобию все, что выгодно представителям ЛГБТ. Стоило только мне загрузить видео, разместить пост, не прошло и секунды, мой пост был удален администрацией Instagram за нарушение руководства сообщества. Для меня это неудивительно, поскольку социальная сеть давно страдает цензурой, и многие вещи, особенно те, которые касаются ЛГБТ, там писать запрещено», — говорит Анастасия.

Этот же ролик девушка решила разместить и в российской социальной сети «ВКонтакте», но через некоторое время проблемы начались и здесь.

Анастасии пришло сообщение от администрации, что некий иностранный правообладатель ролика под никнеймом «Disney» пожаловался на данное видео и потребовал его удалить. Колб это показалось очень странным, поскольку Медиагруппа «Патриот» не имеет никакого отношение к каким-то иностранным правообладателям, и девушка отказалась удалять видео и оспорила решение администрации

По мнению Анастасии, сложившаяся ситуация демонстрирует «дерзкое вмешательство Америки в электоральный процесс РФ».

Отметим, при попытке загрузить ролик во «ВКонтакте», редакция столкнулась с той же проблемой, что и Анастасия Колб. Ролик, смонтированный из материалов, не нарушающих авторские права, моментально был заблокирован администрацией соцсети.

Правда, позже ролик все-таки удалось разблокировать. Во «ВКонтакте» признали случившееся ошибкой.