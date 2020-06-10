Почему алкоголики за рулем продолжают убивать россиян, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 10 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?».

Известный не только своими ролями, но и пьянством актер Михаил Ефремов сел за руль автомобиля в неадекватном состоянии. Результат — ДТП, которое унесло жизнь водителя фургона Сергея Захарова. Михаил Ефремов совершил преступление и его пример еще раз обнажил серьезную проблему пьянства за рулем.

В 2019 году, по данным ГИБДД, в России по вине пьяных водителей произошло более 19 тысяч аварий, их жертвами стали 4,7 тыс. человек, 27,6 тыс. — получили травмы. Это чудовищная статистика, которую необходимо менять.

Сдерживает ли действующее законодательство пьяных водителей?

Достаточное ли наказание за пьяные ДТП?

Должен ли Михаил Ефремов отправиться в тюрьму за содеянное?

Возможно ли приравнять ДТП пьяных водителей к умышленным убийствам?

Почему больные алкоголизмом могут иметь водительские права?

Должны ли отвечать перед законом пассажиры пьяных водителей?

Когда на российских трассах, наконец, появятся отбойники, разделяющие встречные потоки?

Почему в России можно ездить вообще без прав?

Когда примут поправки в КоАП и будут ли увеличены штрафы?

На эти и другие вопросы в рамках нашего эфира ответят юристы, социологи, полицейские, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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