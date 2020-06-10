Врач Бокерия рассказал, как сохранить здоровое сердце

Москва, 10 июня. Российский кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровое сердце. По его словам, нужно постоянно ходить.

Известный врач в свои 80 лет продолжает работать во время эпидемии коронавируса. Бокерия отметил, что сейчас операций на сердце стало меньше, но они есть.

Ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы в России умирает более 56% пациентов. Аналогичная статистика и в других странах мира.

Бокерия пояснил, что это связано с работой главного органа в человеческом теле. Как сказал академик, сердце — это насос, который отвечает за подачу кислорода к другим органам.

Сам кардиохирург ведет здоровый образ жизни. Он отказался от алкоголя десять лет назад и не курит уже тридцать лет.

«Ходьба — это наилучший вид оздоровления нации», — отметил врач, его слова передает телеканал «360».

Люди, которые ходят не менее двух часов в неделю, в среднем живут на 7 лет дольше тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Он посоветовал россиянам ходить при любой возможности.