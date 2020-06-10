Соловьев заявил, что Ефремов сбежит на Украину в попытках спрятаться от «кровавого режима»

Москва, 10 июня. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал дорожно-транспортное происшествие с актером Михаилом Ефремовым в Москве, после которого погиб человек.

Соловьев в своем Twitter-аккаунте назвал Ефремова «пьяной сволочью». Он уточнил, что теперь актеру светит до 15 лет тюремного заключения за умышленное убийство.

Также во время эфира программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым телеведущий возмутился, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Он предположил, что актер попытается сбежать на Украину. По его словам, ему хочется спрятаться от «кровавого режима».

Соловьев напомнил, что Госдума РФ приняла в окончательном чтении новую редакцию УК РФ. Теперь, если по вине нетрезвого водителя произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими или погибшими, то ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

На многочисленных видеозаписях, сделанных сразу после аварии, видно, что артист ведет себя неадекватно и будто бы не понимает, что происходит вокруг. Сам Ефремов на следующий день признал свою вину в произошедшем ДТП еще до суда в разговоре с полицией, пишет газета «Известия».