В России предложили лишать водительских прав за нарушение порядка в пьяном виде

Москва, 10 июня. Двукратное привлечение к ответственности за пьяные дебоши в общественных местах должно стать поводом для лишения водительских прав. Такое предложение выдвинул член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, направивший главе МВД соответствующее письмо.

Инициатива Хамзаева предполагает изменения в ст. 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), а именно дополнение статьи новым наказанием для нарушителей среди водителей.

«Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев», — говорится в обращении.

Согласно логике Хамзаева, гражданин, в течение короткого времени дважды привлекавшийся к ответственности за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, имеет очевидные проблемы со спиртным, а значит его участие в дорожном движении в качестве водителя может представлять опасность для окружающих, передает RT.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиков. Водитель автофургона скончался от травм, полученных в результате ДТП. Медосвидетельствование подтвердило наличие в организме Ефремова значительного количества алкоголя, а также наркотиков.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает РИАМО.