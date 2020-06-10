Москва, 10 июня. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством нидерландской прокуратуры расследовала версию о том, что малайзийский Boeing-777 (рейс MH17) сбили украинским РЗК «Бук», однако не нашла никаких тому подтверждений. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер во время судебного заседания.

По его словам, специалисты изучили не только возможные места, с которых могли вести обстрел, но и провели анализ систем «Бук» Вооруженных сил Украины и происхождения найденных частей ракет.

Минобороны Украины по запросу ССГ предоставило данные о фактических местоположениях своих систем «Бук» 17 июля 2014 года. Бергер заявил, что специалисты исследовали открытые исходные коды на изображениях украинских и российских систем «Бук», чтобы определить, имеют ли они сходство с ЗРК, запечатленными на фотографиях и видео.

«Это также не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы «Бук» в этом районе 17 июля 2014 года», — заключил прокурор.

Таким образом, прокуратура Нидерландов отвергла причастность Украины к крушению рейса MH17.

Напомним, что ранее российская сторона передала Нидерландам как данные с радаров, так и документы, свидетельствующие о том, что ракета, поразившая Boeing-777, принадлежала Украине и пущена с подконтрольной Киеву территории. Но следователи упорно игнорируют эту информацию.

Министерство обороны России еще в 2018 году обнародовало документы с грифом «совершенно секретно», согласно которым, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Самолет Boeing-777 потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.