Диетолог рассказала, какая клубника опасна для здоровья

Москва, 10 июня. Член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян рассказала, какая клубника может быть опасна для здоровья. Она напомнила, что в России открыт сезон клубники.

По словам специалиста, этим летом к выбору ягоды нужно подходить особенно тщательно. Как уточнила эксперт, в южных регионах уже поспели летние сорта клубники, на очереди — центральная полоса. Из-за дождливой и холодной погоды ягоды летом 2020 года созреют чуть позже обычного. Из-за пандемии у фермеров есть проблемы со сбором урожая и перевозкой ягоды, которая очень быстро портится.

Как передает радио Sputnik, врач рекомендовала при выборе клубники обращать внимание на ее цвет. Чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана, который отвечает за красный цвет. Его польза в том, что он активно борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом.

Яркие ягоды, поспевшие на солнце, богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом. Эксперт добавила, что если на плодоножке есть белая полоска, то ягоду точно обрабатывали химикатами.

Ранее директор подмосковной компании «Коломенская ягода» Иван Чепенко рассказал, как правильно выбрать клубнику. Первый сбор клубники начнется уже в июне. Жители московского региона должны выбирать только дозревшие ягоды. Важно обратить внимание, в какой таре продается клубника.

Если ее привозят в больших ящиках, то такую ягоду собирали, когда она была полузеленая. Если клубника расфасована в небольшие коробочки, шансов, что ягода вкусная, намного больше.