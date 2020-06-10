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Роднина осудила бездействие родных страдающего от алкоголизма Ефремова

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Роднина осудила бездействие родных страдающего от алкоголизма Ефремова

Москва, 10 июня. Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко отреагировала на аварию с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

Спортсменка подчеркнула, что с актером не была знакома, но общалась с его отцом, народным артистом СССР Олегом Ефремовым.

«Обсуждать тут нечего, все видели: на спектаклях падал, нес полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых», — осудила она.

Депутат добавила, что ни один человек, страдающий от алкоголизма, никогда не признается в своей зависимости и не попросит помощи. Поэтому именно родных и коллеги, по ее мнению, должны были поддержать актера.

«Если они тебя так ценят — наверное, должны были предпринять шаги», — сказала Роднина.

Роднина осудила бездействие родных страдающего от алкоголизма Ефремова

Спортсменка также опровергла сообщения о том, что ее, в свое время, лишали водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«У меня была обычная авария на перекрестке. Никакой нетрезвости там не было», — заключила депутат.

Как напоминают «Известия», в понедельник вечером джип, за рулем которого сидел Ефремов, протаранил фургон Lada в центре Москвы. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался, а актера, который в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, отправили под домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Роднина осудила бездействие родных страдающего от алкоголизма Ефремова

НСН отмечает, что тест артиста на опьянение показал высокую концентрацию алкоголя — 2,1 промилле при разрешенных 0,16.

Случившееся ДТП вызвало широкий общественный резонанс. Например, телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поступок артиста, а также усомнился в том, что Ефремов на самом деле раскаялся.

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Источник: Спорт-Экспресс
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