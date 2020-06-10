Роднина осудила бездействие родных страдающего от алкоголизма Ефремова

Москва, 10 июня. Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко отреагировала на аварию с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

Спортсменка подчеркнула, что с актером не была знакома, но общалась с его отцом, народным артистом СССР Олегом Ефремовым.

«Обсуждать тут нечего, все видели: на спектаклях падал, нес полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых», — осудила она.

Депутат добавила, что ни один человек, страдающий от алкоголизма, никогда не признается в своей зависимости и не попросит помощи. Поэтому именно родных и коллеги, по ее мнению, должны были поддержать актера.

«Если они тебя так ценят — наверное, должны были предпринять шаги», — сказала Роднина.

Спортсменка также опровергла сообщения о том, что ее, в свое время, лишали водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«У меня была обычная авария на перекрестке. Никакой нетрезвости там не было», — заключила депутат.

Как напоминают «Известия», в понедельник вечером джип, за рулем которого сидел Ефремов, протаранил фургон Lada в центре Москвы. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался, а актера, который в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, отправили под домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

НСН отмечает, что тест артиста на опьянение показал высокую концентрацию алкоголя — 2,1 промилле при разрешенных 0,16.

Случившееся ДТП вызвало широкий общественный резонанс. Например, телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поступок артиста, а также усомнился в том, что Ефремов на самом деле раскаялся.