Минтруд России отказался от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

Москва, 10 июня. Минтруд изменил проект регулирования трудовых отношений, убрав из него, в частности, положение о запрете увольнений по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Как говорится в документе, в измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия из-за сложившейся на рынке труда ситуации.

По данным издания РБК, министерство направило проект постановления на повторное рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При этом мнение профсоюзов и работодателей во время составления документа разделились.

Как уточнили журналисты, в обновленной версии остались нормы о россиянах, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. Они могут воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в пределах России в 2021 году.

Также Минтруд отказался от особых правил увольнений и простоя во время пандемии.

Напомним, треть жителей России (33%) опасается, что из-за коронавируса и режима самоизоляции они могут лишиться работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие 8,4 тыс. человек из разных регионов РФ.

Чуть более четверти (28%) переживают, что в сложившихся условиях могут потерять часть зарплаты. Непосредственно сам вирус пугает опрошенных не так сильно: лишь каждый пятый (19%) ответил, что боится заражения.

19% опрошенных выбрали вариант «Другое» и предложили свой вариант. Россияне боятся остаться без доходов, а также того, что им будет нечем платить за ипотеку и кредиты.

Лишь 2% респондентов боятся, что не выполнят требуемый объем работы в удаленном режиме.