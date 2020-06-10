Михаила Ефремова поместили под домашний арест на два месяца. События дня. ФАН-ТВ

Суд поместил Ефремова под домашний арест Михаила Ефремова поместили под домашний арест на два месяца. Таганский суд Москвы вынес постановление минувшим вечером. В ходе заседания актер не возражал, в том числе, против решения судьи, а сам инцидент назвал «чудовищным». Под арестом Ефремову запрещается использовать интернет и другие средства связи, покидать квартиру можно будет только с разрешения следователя. При принятии решения суд учел, что в течение 2019-2020 годов артист многократно получал штрафы за нарушения ПДД, а немногим ранее нарушил условия подписки о невыезде. Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а это грозит тюремным сроком от пяти до 12 лет. Напомним, вечером понедельника он за рулем своего Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» на Смоленской площади, где столкнулся с отечественным фургоном. Водитель ВАЗа скончался в больнице.

ССГ заявила, что малазийский «Боинг» был сбит Следственная группа под руководством Нидерландов подтвердила одну из первых версий о крушении Малазийского «Боинга» над Донецком. Теперь эксперты заявляют, что самолет все-таки был сбит над населенным пунктом Первомайское в Донбассе. Напомним, лайнер выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Ранее ведомство заявляло, что данные радаров не показали сближения пассажирского самолета с ракетой или истребителем.

В Ленобласти задержаны работники «Электросетей» В Ленинградской области задержаны сотрудники предприятия «Магистральные электрические сети Северо-Запад». Директора по развитию и начальника отдела по договорам подозревают в получении особо крупной взятки – в 100 млн рублей. По версии Следкома, задержанные выставили такую цену компании «Усть-Луга Ойл» за согласование подключения к электрической подстанции «Слободка». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.