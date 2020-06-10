Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки против коронавируса 

Москва, 10 июня. Пациентам с онкологическими заболеваниями следует ставить прививку от COVID-19, когда появится вакцина. Об этом рассказал руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра имени Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.

По его словам, риск осложнений у больного от вакцинации будет существенно ниже пользы. Специалист объяснил, что любая медицинская манипуляция имеет как свои плюсы, так и свои минусы.

Как пишет РИА Новости, он добавил, что ее осуществляют в том случае, «если плюсы перевешивают минусы».

«Если речь идет о коронавирусе, скорее всего, вакцина не будет более токсична, чем те, которые есть сейчас, и шанс осложнений (от вакцинации) будет многократно перевешен снижением риска умереть от этой болезни или иметь какие-то тяжелые последствия», — подчеркнул он.

Напомним, российский препарат против коронавируса нового типа «Авифавир» будет бесплатным в РФ в рамках Обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники.

Он добавил, что спрос на препарат достаточно высокий. По словам главы РФПИ, к настоящему моменту уже поступили запросы из десяти других стран.

Напомним, компания «Кромис» — резидент «Сколково» — зарегистрировала первый в России противовирусный лекарственный препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. Отмечается, что препарат нарушает механизмы размножения вируса.