МГУ стал первым в рейтинге российских вузов QS World University Rankings

Москва, 10 июня. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings. В этом году МГУ достиг лучшего результата за историю рейтинга, который ведется с 2004 года.

QS World University Rankings составляется центром QS Quacquarelli Symonds и включает тысячу лучших университетов мира. При подсчете результатов учитывается академическая репутация заведения, популярность среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение преподавателей и студентов, а также доля иностранных учащихся и преподавателей.

В результате в этом году МГУ поднялся с 84-го на 74-е место в рейтинге. Вторым стал Санкт-Петербургский государственный университет, который занимает 225-е место в мире. В десятку лучших вузов России также вошли Томский госуниверситет, Московский физико-технический институт, МГТУ им. Баумана, НИИ ВШЭ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Российский университет дружбы народов и Уральский федеральный университет, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения включила разрабатываемую в МГУ имени М.В. Ломоносова вакцину от COVID-19 в перечень перспективных. Поливалентная вакцина была создана биологами университета на основе вирусов растений против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS. Вакцина действует также против коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.