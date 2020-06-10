Вирусолог Альтштейн напомнил петербуржцам, что эпидемия коронавируса еще не закончилась

Жители России, и в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, которые сильнее других регионов пострадали от пандемии, должны помнить, что коронавирус никуда не ушел, поэтому необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические правила, которые были введены ранее. Об этом Федеральному агентству новостей заявил российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его мнению, за последние 20 дней в течении COVID-19 мало что изменилось — инфекция еще достаточно сильна.

«Сейчас речь не идет о полной отмене противоэпидемических мероприятий, а лишь об их послаблении. Это не было обусловлено медицинским фактором, а главными тут являются экономические и политические причины. Однако против этого решения властей возражать трудно, — отметил Альтштейн в интервью ФАН. — Естественно, население Москвы и Санкт-Петербурга должно помнить, что эпидемия никуда не ушла. Нужно продолжать соблюдать определенное поведение и противоэпидемические правила, среди которых главное — вирус передается от человека к человеку. Поэтому соблюдение людьми социальной дистанции, режима самоизоляции и работы в удаленном доступе, а также ношение масок с перчатками — этого нужно придерживаться по мере возможностей. Если раньше эти меры заставляли выполнять и были строгие ограничения, то теперь люди должны делать это сами».

На улице маской пользоваться не обязательно, но если есть скопление людей, то тогда ее нужно надеть, советует доктор медицинских наук. А вот в транспорте всегда необходимо быть в масках и перчатках, потому что это то место, где вероятнее всего может произойти заражение. Так или иначе — главную опасность представляют люди, у которых появились клинические симптомы.

«Зараженные граждане не должны ходить куда-либо и общаться с другими людьми. Человеку следует остаться дома, предупредить об этом всех на работе и обратиться в свою поликлинику, если симптомы заболевания достаточно выраженные. Если их нет, то человеку лучше просто остаться дома», — сказал собеседник ФАН.

В любом случае все эти меры будут сохраняться для борьбы с эпидемией, говорит вирусолог. Собеседник ФАН назвал факторы, которые могут повлиять на эпидемию.

«Поведение людей, природные факторы, изменение иммунитета, улучшение состояния здоровья людей, которое происходит летом. Только тогда постепенно может начаться ослабление вируса и эпидемия приостановится, — пояснил он. — Если люди, которые соскучились по общению, начнут снова это делать, то начнется рост числа новых заражений. Отдельно шашлыки или пиво не вызывают заболеваний, но взаимодействие при таких вечеринках может быть чревато. Людям следует беречь себя».

Профессор обратил внимание, что если раньше о гражданах заботилось государство, то теперь это все «переложено на плечи людей».

«Россияне сами больше всех заинтересованы в том, чтобы болезнь прекратилась. Особенно это относится к пожилым людям и тем, кто имеет различные хронические заболевания. Такие граждане очень не хотят заболеть и должны соответствующим образом себя вести», — объяснил собеседник ФАН.

В свою очередь государство должно вести санитарную пропаганду, финансировать разработку вакцин и всячески ускорять процесс ее создания, а также обеспечивать диагностику выявления заболевания у людей, добавил Альтштейн.

Напомним, в декабре 2019 года произошли первые массовые случаи заражения коронавирусом в китайском городе Ухань. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

В России на 10 июня выявлено более 485 тысяч зараженных коронавирусом, 6,1 тысячи из них скончались. На данный момент около 242 тысяч человек уже полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц. Чтобы не допустить распространения инфекции, в большинстве регионов РФ был введен режим самоизоляции.