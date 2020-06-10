В МЧС РФ дали рекомендации, как пережить жару летом

Москва, 10 июня. Специалисты МЧС России во время сильной жары рекомендуют воздержаться от алкоголя и избегать физических нагрузок. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, во время сильной жары нужно избегать физических нагрузок. Кроме того, специалисты советуют двигаться не спеша, экономить силы, а также чаще находиться в тени.

«Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», — подчеркнули эксперты.

Также специалисты советуют носить светлую воздухопроницаемую одежду, лучше из хлопковой ткани, и надевать головной убор.

Гипертоникам следует выбирать в жаркий период одежду из натурального шелка, хлопка, льна, а на голову прикрывать шляпой, панамкой или другим головным убором. Также медики советуют не есть тяжелую, жирную и соленую пищу и повысить потребление овощей, фруктов и воды. И, конечно, необходимо отказаться от алкоголя, который при высокой температуре окажет только лишнюю нагрузку на сосуды.

Вместе с тем не перегружайте свой организм лишним физическим трудом и не находитесь под солнцем в период с 12 до 17 часов. Стоит сократить и время езды на автомобиле, так как скопление выхлопных газов в воздухе заставит вас испытывать кислородное голодание.

Медики утверждают, что, если следовать всем предложенным советам, пережить жару будет гораздо легче для организма. Правила направлены на снижение риска обострения различных заболеваний.

Каждое лето высокие температуры возвращаются во многие города России. Это дает толчок к обострению хронических болезней, и переносить жару становится еще сложнее, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.