Патрушев заявил о попытках Запада раскачать политическую ситуацию в России

Москва, 10 июня. У Совбеза России есть информация о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. Об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, в преддверии политических событий Запад активизирует работу через имеющиеся у себя возможности. Как пишет издание «Аргументы и факты», Патрушев объяснил, что работа будет вестись, в том числе, в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций.

«Они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать диалог США и искать возможности нормализовать отношения.

По словам российского министра, нынешний уровень отношений между Вашингтоном и Москвой не соответствует интересам как обеих стран, так и мира в целом.

Лавров отметил, что у обеих стран есть разные взгляды на некоторые вещи и рассчитывать на то, что добиться взаимопонимания получится одномоментно – наивно. Он подчеркнул, что американские партнеры разделяют точку зрения, что нельзя сохранять ситуацию, когда между двумя ядерными державами накапливаются противоречия.

По его словам, Москва настроена на то, чтобы добиваться улучшения отношений с Вашингтоном и уже чувствует аналогичный настрой США, пишет «Газета.ру».