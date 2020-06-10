Полуголые девушки в бикини прокатились в бассейне по Екатеринбургу

Екатеринбург, 10 июня. В Екатеринбурге группа молодых людей устроила необычную вечеринку прямо на дорогах города. Юноши вместе с полуголыми девушками в бикини прокатились по центру на «Жигулях» с бассейном.

Видео поездки опубликовал местный информационный портал E1.ru. Судя по кадрам, которые были сделаны самими участниками, бассейн, в котором сидели девушки в купальниках, был установлен на автоприцеп. При этом из салона машины слышна громкая музыка, а в багажнике сидит фотограф.

Организатор вечеринки по имени Михаил пояснил журналистам, что в результате полиция остановила их автомобиль, однако не за факт поездки.

«Вот в этой телеге мы катились. В Екатеринбурге такого еще никто не делал, скоро залью полное видео. Я три дня готовился. Полиция поймала, но за другое остановили. Пока все нормально», — пояснил он.

Напомним, ранее в Казани полицейские разогнали группу молодых людей, устроивших вечеринку в речном порту. Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Инцидент произошел вечером 16 мая на улице Девятаева. Молодежь на автомобилях включили музыку и мешали спать жителям соседних домов. Возмущенные горожане позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители остановили вечеринку.