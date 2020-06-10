Патрушев рассказал об американских координаторах деструктивной деятельности в РФ

Москва, 10 июня. Основными координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Государственный департамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям и ряд неправительственных организаций. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Среди подобных организаций он выделил Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, а также фонд Сороса. При этом Патрушев добавил, что для своей работы американцы используют организации, которые преимущественно базируются в США.

«Они стремятся создать в соседних с нашей страной государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с «требуемыми российскими адресатами. Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии», — сказал Николай патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

При этом он отметил, что высокую активность в данном случае проявляет Литва и Латвия. Так, например, в последней организовано обучение российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ.

По словам Патрушева, работа сети зарубежных неправительственных организаций осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые при этом активно участвуют в политической деятельности. За последние четыре года подобные НКО официально получили более 4 млрд рублей. Однако точную сумму назвать сложно, поскольку часто спонсоры используют скрытые схемы финансирования, поясняет секретарь Совбеза РФ.

Николай Патрушев также подчеркнул, что антиправительственная деятельность ряда иностранных организаций уже локализована. Усилен контроль за финансированием российских оппозиционных и некоммерческих организаций. В то же время, для усиления безопасности, необходимо принимать дополнительные меры, считает Патрушев. В частности, обеспечить эффективное действие законов, направленных на функционирование политической системы. А также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций.