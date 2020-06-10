Американская гиперзвуковая ракета едва не отправилась в «свободный полет»

Вашингтон, 10 июня. ВВС США расследуют инцидент, который произошел с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии. Там по неизвестным причинам новейшая гиперзвуковая ракета случайно отделилась от самолета-носителя во время испытаний. Об этом пишет профильное американское издание Aviation Week.

Журналисты со ссылкой на источник сообщают, что ракета была непреднамеренно отделена от самолета-носителя B-52 во время проведения летных испытаний.

«Причина аварии, в которой, как полагают, участвовал самолет из 419-й летно-испытательной эскадрильи в авиабазы Эдвардс, Калифорния, находится в стадии расследования», — сообщает издание.

Отмечается, что данная гиперзвуковая ракета разрабатывается в рамках совместной программы под названием HAWC, которой руководят американские ВВС и управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Инцидент произошел, предположительно, во время испытательных полетов над сухопутным, а не тихоокеанским полигоном. После неудачного запуска ракета была уничтожена.

Напомним, ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что российские гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» могут поступить на вооружение не только в военно-морской флот, но и в сухопутные войска. Таким образом собеседник ФАН отозвался на сообщение заместителя министра обороны Алексея Криворучко о том, что корабельный комплекс с этими ракетами может появиться в российских вооруженных силах уже «на рубеже 2020–2021 годов».

Ранее в ходе заседания коллегии Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что испытания новейшего гиперзвукового оружия российского производства продолжаются на Северном флоте. Как прояснил глава российского оборонного ведомства, испытания позволят в будущем качественно увеличить боевой потенциал оперативно-стратегического объединения, а также других флотов ВМФ России.