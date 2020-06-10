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Доктор Мясников объяснил, как укус клеща способен вызвать аллергию на мясо

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Доктор Мясников объяснил, как укус клеща способен вызвать аллергию на мясо

Москва, 10 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что существует довольно много болезней, которые переносят клещи. При этом одним из эффектов после встречи с паразитом является аллергия на мясо. Об этом доктор рассказал в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

По словам Мясникова, данные опасные насекомые переносят не только энцефалит и боррелиоз, а также ряд других заболеваний, смертельных для человека .

«Это еще и клещевой паралич. Когда клещ вводит свой нейротоксин, человек не может двигаться, есть риск умереть. Каждый десятый клещ заразен», — пояснил доктор Мясников.

Он также отметил, что укус клеща способен вызывать аллергию на мясо. Дело в том, что в слюне паразита содержится альфа-галактоза. Это же вещество находится и в мясе. В результате, когда насекомое запускает свои антитела к «вражеской» альфа-галактозе, у человека может развиться аллергия.

«Вы краснеете, задыхаетесь, может быть зуд. Перекрестная аллергия может быть у тех, кто страдает от аллергии на кошек», — описал возможные последствия укуса клеща Мясников.

Напомним, ранее заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тихунова рассказала, что клещи чаще всего кусают взрослых мужчин.

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