Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

Москва, 10 июня. Российский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что к ДТП с артистом Михаилом Ефремовым причастны друзья, позволившие ему сесть пьяным за руль.

Панкратов-Черный в интервью «Пятому каналу» рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку, поэтому в день аварии «не мог напиться один и сесть за руль». Актер читает, что вина за случившееся во многом лежит на друзьях Ефремова, которые должны были подвезти его.

«Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — сказал он.

Актер подчеркнул, что относится к Ефремову с глубоким уважением и считает случившееся трагедией.

«Это трагедия для его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки», — отметил Панкратов-Черный.

Вечером 8 июня в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee грубо нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу, где врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого от полученных травм скончался позже в больнице. Медицинская экспертиза показала, что актер в момент аварии был пьян, в его анализах нашли также следы кокаина и каннабиноидов.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Расследование продолжается под контролем прокуратуры города Москвы.