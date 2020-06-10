Подписчики подняли на смех Тарзана после откровенного фото

Москва, 10 июня. Российский танцов Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своем Instagram-аккаунте необычную и откровенную фотографию. На снимке артист спародировал картину российского художника, забравшись голым на красную металлическую конструкцию в виде стула.

«Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. «Купание красного меня», — прокомментировал Тарзан.

В подписи танцор намекнул на знаменитую картину художника Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня», написанную маслом в 1912 году. Однако не многие подписчицы Тарзана оценили подобный юмор. За сутки фотография набрала более 5 тысяч отметок «Мне нравится» и сотни комментариев.

«Кошмар на улице вязов», «Не красиво», «Ужас!!!», «Мерзкий лицемер», — раскритиковали Тарзана возмущенные подписчицы (орфография и пунктуация авторов. — Прим. ФАН).

Напомним, ранее певица Наташа Королева вступилась за своего супруга Тарзана, оказавшегося в центре скандала после неосторожной фразы о безденежье во время пандемии. До этого артист заявил СМИ, что пандемия и ограничительные меры сильно ударили по семейному бюджету, и его семья столкнулась с нехваткой денег. При этом он подчеркнул, что артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию».