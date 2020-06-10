Арина Шарапова назвала настоящую вину Ефремова

Москва, 10 июня. Телеведущая и журналист Арина Шарапова рассказала, в чем на самом деле виноват устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов.

Свое мнение по поводу резонансной аварии с участием Ефремова Шарапова высказала в эфире радио «Комсомольска правда». По ее словам, случившееся с актером — «словно история большого обмана».

«Человек, который вовлек нас в свой большой мир актерский, создал о себе какое-то сказочное представление… Хотя мы все прекрасно знали, что он неравнодушен к алкоголю, но, тем не менее… Эти прекрасные актеры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают. Вместе с Ефремовым я училась в одной школе. Для меня это, конечно, драма», — сказала журналистка.

Ее коллега Елена Ханга заявила, что ситуация с Ефремовым — «драма нашей страны».

«Это драма для семьи Сергея Захарова [Водителя, погибшего в устроенном Ефремовым ДТП. — Прим. ФАН], которой надо выразить соболезнование. И, конечно, для семьи Ефремова. Представляю, сколько раз они откручивали все назад и умоляли бога, чтобы этого не случилось. Мне кажется, это драма нашей страны, потому что таких «михаилов ефремовых» в стране сколько угодно. Мы привыкли к пьяным за рулем, для нас нормально», — отметила она.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого от полученных травм скончался позже в больнице. Медицинская экспертиза показала, что актер в момент ДТП был пьян, в его анализах нашли также следы кокаина и каннабиноидов.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Расследование продолжается под контролем столичной прокуратуры.