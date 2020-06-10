Соловьев жестко прокомментировал пьяное ДТП с Ефремовым

Москва, 10 июня. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев жестко прокомментировал смертельную аварию, в которую в понедельник попал актер Михаил Ефремов. Известно, что артист находился за рулем будучи пьяным. В результате ДТП скончался человек.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя. Позднее врачи также обнаружили в его анализах следы наркотиков.

Во время эфира передачи «Соловьев LIVE» журналист раскритиковал поступок артиста, а также усомнился в том, что Ефремов на самом деле не раскаялся.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ефремов «позорит театральную династию». Он отметил, что на счету артиста не одна авария. Политик также припомнил актеру его слова про российский народ.